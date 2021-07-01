20 приемных детей. А, может, лучше детдом?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕДети и семья20 приемных детей. А, может, лучше детдом? Анастасия Миронова Прочитала душещипательный репортаж об очередной семье, которая усыновила 15 детей.Вернуться к статье189НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНАНаталья АндросоваЯ лично не знаю хороших детдомов,а уж для детей-инвалидов и подавнонаталья максименковапочему так думаете, а эти опекуны наживают бабкиЛеонид ВащукВы и не можете знать, так как черпаете инфу на эту тему с инета, причем всегда негативную!bianka БелаяНаживать бабки, как вы выражаетесь, одинаково могут и опекуны, и директора государственных детдомов. Никто и не призывает оставить без пристального контроля семейные детдома.Ольга ГришаеваТолько что по телевидению прошёл сюжет о детском доме с хорошей репутацией) с воспитателями и всем прочим, положенным, персоналом, где 12 - летний ублюдок насиловал младших детей ( Все знали, воспитатели били тревогу, обращались к директору и в вышестоящие инстанции(( Так что, не надо про детдома прекрасные сказки рассказывать ( А то, что детей привлекают в приемных семьях к труду - помочь в уборке дома, готовке пищи - это очень хорошо, дети обретают навыки, которые им пригодится в жизни!Леонид Ващука вам по телевидению другого и не покажут! Причем делается это сознательно с искажением фактов или вообще отсутствие таковых, а делается это для лоббирования программы по оптимизации таких учреждений! Ничего личного, только цифры: государству содержание такого ребенка обходится более 100 т.р. в месяц или сплавить опекуну за 20 т.р. чувствуете разницу? теперь умножьте на количество таких детей и на количество таких учреждений по всей РФ....Vladimir KharchenkoВ к/ф Карпов", который вот уже месяц идет по НТВ по ночам, примерно, в 03 часа (надо уточнять каждый раз) показывают, что такое "детдома" в Москве и в области, не говоря про провинцию. "Отпетые менты", замешанные в убийствах, самыми нелегальными способами противостоят педофилам-депутатам различных ветвей и уровней власти 90= х годов, которые были при ЕБН. "Детские дома" - это были скрытые рассадники по торговле-продаже детей: 1) девочек в сексуальное рабство, 2) мальчиков - для утех педофилов или воспитания-обучения конченных бандитов для рэкета или охраны этого "бизнеса". Никакого законного правосудия тогда не было - это и есть высшее достижение либерало-либерастов, пидоров гнойных, педофило-педерастов 90-х бандитских годов. Т. н. "отпетые менты" первыми поняли гниль этих перестройщиков общества под т. н. "рыночный капитализм". Они расправлялись с бандитами-педофилами, их заказчиками-олигархами, купленными депутатами и т. д. своими способами. У этой целой группы "ментов" была совесть и отцовская жалость к несчастным детям из "Детских домов". Этот сериал "Карпов" - это по-хлеще на голову, чем "Бандитский Петербург". Кто еще хочет вернуться к смерти 90-х бандитских педофильных годов? Хотят вернуться только педофилы во главе с Венедиктовым-Патлатым из "Эхо Москвы", и все они, весь штат и НКО-проплаченные СМИ, информационно и не только, против ВВП, Крыма, Донбасса и орут наперебой - "Слава Украине-Героям Слава". У них главный из ораторов - это педофил и бабий жопник (в попу любит трахать) - это Александр Невзоров. От него уже сбежала обратно в Москву ведущая "ЭМ" пробандеровка-перестройщица РФ на бандитский лад некто О. Бычкова. Вторая ведущая, такая же про-бандеровка, О. Журавлева ведет передачи ублюдка А. Невзорова, сидящего в СПб, только из Москвы. Боится, что этот жопник-педофил отпетушит её в попу при живом муже в СПб. А. Невзоров - не дурак. Он подонок и бесстыжий подлец. "Детские дома" и все ужасы этих "домов" 90-х годов списывает на РПЦ. Эта тема прорисовывается и по нынешнее время. Каждую среду в 22:00 педофил и бабий жопник А. Невзоров кукарекает в эфире "ЭМ" - "Слава Украине! - Героям Слава!" Все взаимо-связано.bianka БелаяНадо называть вещи своими именами и относиться соответствующе. Должно быть понятие: семейный детский дом. Он, безусловно, лучше казённого, ибо больше похож ( именно похож) на нормальную семью. А дальше - организационные моменты: супруги, решившие создать семейный детдом ( полагаю, не более 15 разновозрастных детей, иначе от казённого приюта он отличаться не будет) заключают трудовой договор, им предоставляется жилое помещение по нормативам детского дома и средства на содержание воспитанников по нормам детского дома. Дополнительных средств от государства не потребуется, ибо можно будет закрыть детдом, распределив штатные единицы обслуживающего персонала по семейным детским домам. Врач педиатр и медсестра переходят на работу в поликлинику, остальные ставки- это ставки матери и отца в семейных детдомах. Повторяю, не более 15 детей на двоих родителей. На расселение детдома с 60 детьми- 4-5 семейных детдомов, 8- 10 ставок воспитателей, прачек, водителей, дворников и т.д, распределенных на приёмных родителей.Леонид ВащукСразу видно что вы не в "теме".. Теоретик...bianka БелаяКонечно, не в теме. А вы что, являетесь опекуном? И сколько у вас детей под опекой?Семен ЖаровМоё личное мнение: В нынешней ситуации рассуждать: - "ГДЕ лучше?" - либо глупость, либо преступление!... 1) Ведь нельзя разделять детей, живущих в одном месте (В том числе и в семье!), ВЕЛИЧИНОЙ выплат на ребёнка! 2) Ведь семьи, принимающие детей в свои семьи, НЕ нуждаются в ОСОБЫХ выплатах на приёмных детей!Наталия РадуньАффторица явно не жила в детдоме, поэтому так легко рассуждает о семьях с приемными детьми.Леонид ВащукА вы проживали и в детдоме и в приемной семье, что легко рассуждаете?Наталья МустафинаНе знаю. Не жила ни там, ни там. Только думаю, что столько детей - это тот же детский дом, только с другими условиями. Не может одна женщина и один мужчина справиться со всеми обязанностями просто физически, даже живя только на пособие на детей. Ведь ещё все-таки нужно спать. Так что без помощи самихНаталья Мустафинане обойтись. Какое уж здесь внимание и любовь! Накормить бы и одеть!Насырова Наталья19800 и 22000 рублей на ребенка . Это где же такие пособия платят? Думаю, что только в Москве.Ирина ВоронцоваДа уж! Человек, который это писал далек от темы. Воспитываю собственного внука, оставшегося без родителей, оформила опеку над ним (тоже пришлось побегать, но это отдельная песня), ребенку 5 лет, получаю на него пособие 14000 р. и все.Комментировать
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