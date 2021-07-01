ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

41 973 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горский Виктор
    С ГусЕной вы бытовые тёрки ведёте меня же интересует история. И, как ни странно, с моей точки зрения, дама логичнее. ...Открытое письмо а...
  • Pciha Ivanova
    Радуйся: Ты у меня уже в ЧС!Почему фермеры не...
  • Ирина52
    Идеология - это наука об идеях и идеалах. А человек отличается от животных именно наличием идей и идеалов. Суть комму...О надоевшей всем ...

20 приемных детей. А, может, лучше детдом?

20 приемных детей. А, может, лучше детдом?

Анастасия Миронова Прочитала душещипательный репортаж об очередной семье, которая усыновила 15 детей.

Вернуться к статье
189
Обсудить
Наталья Андросова
Я лично не знаю хороших детдомов,а уж для детей-инвалидов и подавно
наталья максименкова
почему так думаете, а эти опекуны наживают бабки
Леонид Ващук
Вы и не можете знать, так как черпаете инфу на эту тему с инета, причем всегда негативную!
bianka Белая
Наживать бабки, как вы выражаетесь, одинаково могут и опекуны, и директора государственных детдомов. Никто и не призывает оставить без пристального контроля семейные детдома.
Ольга Гришаева
Только что по телевидению прошёл сюжет о детском доме с хорошей репутацией) с воспитателями и всем прочим, положенным, персоналом, где 12 - летний ублюдок насиловал младших детей ( Все знали, воспитатели били тревогу, обращались к директору и в вышестоящие инстанции(( Так что, не надо про детдома прекрасные сказки рассказывать ( А то, что детей привлекают в приемных семьях к труду - помочь в уборке дома, готовке пищи - это очень хорошо, дети обретают навыки, которые им пригодится в жизни!
Леонид Ващук
а вам по телевидению другого и не покажут! Причем делается это сознательно с искажением фактов или вообще отсутствие таковых, а делается это для лоббирования программы по оптимизации таких учреждений! Ничего личного, только цифры: государству содержание такого ребенка обходится более 100 т.р. в месяц или сплавить опекуну за 20 т.р. чувствуете разницу? теперь умножьте на количество таких детей и на количество таких учреждений по всей РФ....
Vladimir Kharchenko
В к/ф Карпов", который вот уже месяц идет по НТВ по ночам, примерно, в 03 часа (надо уточнять каждый раз) показывают, что такое "детдома" в Москве и в области, не говоря про провинцию. "Отпетые менты", замешанные в убийствах, самыми нелегальными способами противостоят педофилам-депутатам различных ветвей и уровней власти 90= х годов, которые были при ЕБН. "Детские дома" - это были скрытые рассадники по торговле-продаже детей: 1) девочек в сексуальное рабство, 2) мальчиков - для утех педофилов или воспитания-обучения конченных бандитов для рэкета или охраны этого "бизнеса". Никакого законного правосудия тогда не было - это и есть высшее достижение либерало-либерастов, пидоров гнойных, педофило-педерастов 90-х бандитских годов. Т. н. "отпетые менты" первыми поняли гниль этих перестройщиков общества под т. н. "рыночный капитализм". Они расправлялись с бандитами-педофилами, их заказчиками-олигархами, купленными депутатами и т. д. своими способами. У этой целой группы "ментов" была совесть и отцовская жалость к несчастным детям из "Детских домов". Этот сериал "Карпов" - это по-хлеще на голову, чем "Бандитский Петербург". Кто еще хочет вернуться к смерти 90-х бандитских педофильных годов? Хотят вернуться только педофилы во главе с Венедиктовым-Патлатым из "Эхо Москвы", и все они, весь штат и НКО-проплаченные СМИ, информационно и не только, против ВВП, Крыма, Донбасса и орут наперебой - "Слава Украине-Героям Слава". У них главный из ораторов - это педофил и бабий жопник (в попу любит трахать) - это Александр Невзоров. От него уже сбежала обратно в Москву ведущая "ЭМ" пробандеровка-перестройщица РФ на бандитский лад некто О. Бычкова. Вторая ведущая, такая же про-бандеровка, О. Журавлева ведет передачи ублюдка А. Невзорова, сидящего в СПб, только из Москвы. Боится, что этот жопник-педофил отпетушит её в попу при живом муже в СПб. А. Невзоров - не дурак. Он подонок и бесстыжий подлец. "Детские дома" и все ужасы этих "домов" 90-х годов списывает на РПЦ. Эта тема прорисовывается и по нынешнее время. Каждую среду в 22:00 педофил и бабий жопник А. Невзоров кукарекает в эфире "ЭМ" - "Слава Украине! - Героям Слава!" Все взаимо-связано.
bianka Белая
Надо называть вещи своими именами и относиться соответствующе. Должно быть понятие: семейный детский дом. Он, безусловно, лучше казённого, ибо больше похож ( именно похож) на нормальную семью. А дальше - организационные моменты: супруги, решившие создать семейный детдом ( полагаю, не более 15 разновозрастных детей, иначе от казённого приюта он отличаться не будет) заключают трудовой договор, им предоставляется жилое помещение по нормативам детского дома и средства на содержание воспитанников по нормам детского дома. Дополнительных средств от государства не потребуется, ибо можно будет закрыть детдом, распределив штатные единицы обслуживающего персонала по семейным детским домам. Врач педиатр и медсестра переходят на работу в поликлинику, остальные ставки- это ставки матери и отца в семейных детдомах. Повторяю, не более 15 детей на двоих родителей. На расселение детдома с 60 детьми- 4-5 семейных детдомов, 8- 10 ставок воспитателей, прачек, водителей, дворников и т.д, распределенных на приёмных родителей.
Леонид Ващук
Сразу видно что вы не в "теме".. Теоретик...
bianka Белая
Конечно, не в теме. А вы что, являетесь опекуном? И сколько у вас детей под опекой?
Семен Жаров
Моё личное мнение: В нынешней ситуации рассуждать: - "ГДЕ лучше?" - либо глупость, либо преступление!... 1) Ведь нельзя разделять детей, живущих в одном месте (В том числе и в семье!), ВЕЛИЧИНОЙ выплат на ребёнка! 2) Ведь семьи, принимающие детей в свои семьи, НЕ нуждаются в ОСОБЫХ выплатах на приёмных детей!
Наталия Радунь
Аффторица явно не жила в детдоме, поэтому так легко рассуждает о семьях с приемными детьми.
Леонид Ващук
А вы проживали и в детдоме и в приемной семье, что легко рассуждаете?
Наталья Мустафина
Не знаю. Не жила ни там, ни там. Только думаю, что столько детей - это тот же детский дом, только с другими условиями. Не может одна женщина и один мужчина справиться со всеми обязанностями просто физически, даже живя только на пособие на детей. Ведь ещё все-таки нужно спать. Так что без помощи самих
Наталья Мустафина
не обойтись. Какое уж здесь внимание и любовь! Накормить бы и одеть!
Насырова Наталья
19800 и 22000 рублей на ребенка . Это где же такие пособия платят? Думаю, что только в Москве.
Ирина Воронцова
Да уж! Человек, который это писал далек от темы. Воспитываю собственного внука, оставшегося без родителей, оформила опеку над ним (тоже пришлось побегать, но это отдельная песня), ребенку 5 лет, получаю на него пособие 14000 р. и все.

Картина дня

наверх