В ЕР предложили изменить отопительные нормы

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Елена Вторыгина обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением включать отопление в многоквартирных домах при предельной среднесуточной температуре десять градусов.
Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Елена Вторыгина обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением включать отопление в многоквартирных домах при предельной среднесуточной температуре десять градусов.
Свежие комментарии