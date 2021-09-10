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В ЕР предложили изменить отопительные нормы

В ЕР предложили изменить отопительные нормы

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Елена Вторыгина обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением включать отопление в многоквартирных домах при предельной среднесуточной температуре десять градусов.

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