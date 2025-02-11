АЗ

Андрей Зарубкин

Где-то в степях Синьцзян-уйгурского автономного района Китая казахи гоняли стада баранов. Русские осваивали территорию, строили города (Гурьев, Павлодар, Семипалатинск,...). В начале советской власти боролись с велико русским шовинизмом ставя русских в униженное положение по отношению к другим нациям и раздавали территорию России другим нациям. Казахстана как государства не существовало. Из России в состав образованного Казахстана передали 4-е области из России населенные преимущественно русскими. Казахские нацисты вытесняют русских. Начальниками могут быть ТОЛЬКО казахи! Сами казахи умеют пасти баранов. Фирмам из коллективного Запада казахи передали управление горно-добывающими предприятиями, которые построили русские. Налогов на шикарные автомашины казахским чиновникам хватает!