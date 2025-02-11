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В Казахстане тихо нахамили России. Обескуражены были все, кроме победителя

В Казахстане тихо нахамили России. Обескуражены были все, кроме победителя

В Алма-Ате прошёл финальный бой между Мухамедом Калмыковым и казахом Азаматом Бакытовым. Перед поединком, как утверждают СМИ, организаторы отказались включать русский гимн.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
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10 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Где-то в степях Синьцзян-уйгурского автономного района Китая казахи гоняли стада баранов. Русские осваивали территорию, строили города (Гурьев, Павлодар, Семипалатинск,...). В начале советской власти боролись с велико русским шовинизмом ставя русских в униженное положение по отношению к другим нациям и раздавали территорию России другим нациям. Казахстана как государства не существовало. Из России в состав образованного Казахстана передали 4-е области из России населенные преимущественно русскими. Казахские нацисты вытесняют русских. Начальниками могут быть ТОЛЬКО казахи! Сами казахи умеют пасти баранов. Фирмам из коллективного Запада казахи передали управление горно-добывающими предприятиями, которые построили русские. Налогов на шикарные автомашины казахским чиновникам хватает!
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8 час.
Полина ЭльАис
👍
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3 час.
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