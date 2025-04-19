Стихия в Италии: север страны охвачен наводнениями и оползнями, есть жертвы Ирина ВальковаСильный шторм, обрушившийся в конце недели на северную и центральную Италию, вызвал разрушительные последствия — массовые подтопления, оползни и человеческие жертвы.