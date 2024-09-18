В России нехватка лишних людей?

По мнению экспертов, Российская Федерация находится в состоянии затяжного демографического кризиса, начавшегося еще с распада СССР, когда резко снизились реальные доходы населения и коренным образом изменился привычный уклад общественной жизни.
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