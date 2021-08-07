Мистер Проппер сначала изобрел шампунь, но после того, как у него от этого шампуня вылезли все волосы, он понял, что лучше этой фигней мыть пол

- Миллионами хочу ворочать! - Это тебе в инкассаторской машине надо перевернуться. - А я вчера свою девушку в зоопарк водил!- Ну и как?- Не взяли!!! По официальной статистике, большая часть населениявыступает за расстрел большей части населения.