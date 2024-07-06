В Архангельской области штормовое предупреждение: гроза

Сегодня днём, 6 июля 2024 года, в Архангельской области объявили о грозе и штормовом ветре.Синоптики предупредили о свирепой непогоде, которая надвигается на Архангельскую область сегодня днём, 6 июля 2024 года.
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