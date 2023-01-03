«Реал» не пропустил в матче Кубка Испании впервые с 2020 года

«Реал» не пропустил гол в матче Кубка Испании впервые за три года. Команда тренера Карло Анчелотти переиграла «Касереньо» (1:0) из 4-го дивизиона в матче 1/16 финала Кубка Испании.
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