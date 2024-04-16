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«Индиана» выбрала Кейтлин Кларк под 1-м номером драфта женской НБА

«Индиана» выбрала Кейтлин Кларк под 1-м номером драфта женской НБА

Под 1-м номером «Индианой» была выбрана Кейтлин Кларк, которая в составе Айовы среди прочих обновила рекорды NCAA по набранным очкам и реализованным 3-очковым за карьеру.

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