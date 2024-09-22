Калужанин вырастил 1 миллион килограммов тыквы

Фермер из Калужской области вырастил 1000 тонн тыквы, об этом сообщили в региональном Минсельхозе. 1 млн килограммов тыквы смог вырастить фермер из Износковского района Денис Капаларан в этом году, к слову, это по 1 кг на каждого жителя региона.