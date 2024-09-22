Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

Калужанин вырастил 1 миллион килограммов тыквы

Калужанин вырастил 1 миллион килограммов тыквы

Фермер из Калужской области вырастил 1000 тонн тыквы, об этом сообщили в региональном Минсельхозе. 1 млн килограммов тыквы смог вырастить фермер из Износковского района Денис Капаларан в этом году, к слову, это по 1 кг на каждого жителя региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх