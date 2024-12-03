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Съел колбаски с орехами и впал в кому: Ошибка британца ценой в жизнь

Съел колбаски с орехами и впал в кому: Ошибка британца ценой в жизнь

В Лондоне мужчина съел орехи, затем пережил 26-минутную остановку сердца и впал в комуDaily Mail стало известно, что 25-летний житель британской столицы, гуляя по Лондону, купил колбаски, а после осознал, что в них добавлены грецкие орехи.

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