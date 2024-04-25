Мошенники в преддверии Дня Победы придумали новую схему обмана

Злоумышленники в преддверии Дня Победы мая выманивают средства у пожилых людей. Злоумышленники создают поддельные сайты, на которых предлагают оформить денежные выплаты, якобы выделенные для ветеранов, тружеников тыла и детей войны.
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