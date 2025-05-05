Дожди и потепление: синоптики дали прогноз погоды в Приморье на ближайшие дни

В ближайшие рабочие дни синоптики прогнозируют сохранение неустойчивого характера погоды в Приморье. В связи с этим в крае ожидаются кратковременные дожди и потепление, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примгидромет».
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