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Дожди и потепление: синоптики дали прогноз погоды в Приморье на ближайшие дни

Дожди и потепление: синоптики дали прогноз погоды в Приморье на ближайшие дни

В ближайшие рабочие дни синоптики прогнозируют сохранение неустойчивого характера погоды в Приморье. В связи с этим в крае ожидаются кратковременные дожди и потепление, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примгидромет».

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