Барбашев сделал передачу в матче с «Далласом». У него 0+4 в 5 играх серии плей-офф

Форвард «Вегаса» набрал 4-е (0+4) очко в серии 1-го раунда Кубка Стэнли, всего он провел 5 игр. Сегодня за 11:28 (0:08 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 4 хита, 100% выигранных вбрасываний (1 из 1), полезность – «плюс 1».
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