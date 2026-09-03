"Будем над этим работать": Путин обозначил главный вызов для страны

Повышение уровня рождаемости в стране является одним из самых главных вызовов для российских властей, над решением которого будет вестись активная работа, заявил 3 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин .
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