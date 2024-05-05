Православные отмечают Пасху. В Россию доставили частицу Благодатного огня

В храме Христа Спасителя в Москве началась главная пасхальная служба Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме прибыл в Москву, откуда его доставили на главную пасхальную службу в храм Христа Спасителя.
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