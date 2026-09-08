Главный тренер ХК «Сибирь» Люзенков объяснил разгромное поражение от «Барыса»

Вторая игра ХК «Сибирь» в новом сезоне КХЛ завершилась разгромным поражением. На выезде в Астане «снеговики» пропустили 7 шайб в свои ворота, удивив такой игрой как болельщиков, так и профессиональное хоккейное сообщество.
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