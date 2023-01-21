Мостовой об отрыве от «Спартака» в 6 очков: «Надо увеличивать. «Зениту» и Кубок надо забирать, два года он нам не дается»

Андрей Мостовой оценил положение «Зенита» в турнирной таблице Мир РПЛ. – Раз мы заговорили о второй части сезона, как оцените шестиочковый отрыв от «Спартака» в чемпионате России? – В первой части сезона мы были сильнее, поэтому и 6 очков разницы.