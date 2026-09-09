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Цена газа в Европе превысила $950 за 1 тыс. куб. м впервые с декабря 2022 года

Цена газа в Европе превысила $950 за 1 тыс. куб. м впервые с декабря 2022 года

Биржевые цены на газ в Европе в среду, 9 сентября 2026 года, выросли более чем на 3%, превысив $940 за 1 тыс.

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