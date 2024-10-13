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Калужские новости

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В центре Калуги велосипедист сбил пешехода

В центре Калуги велосипедист сбил пешехода

13 октября в центре Калуги, а именно на Площади победы, велосипедист сбил пешехода, в результате чего пострадали несколько человек13 октября в центре Калуги, а именно на Площади победы, велосипедист сбил пешехода, в результате чего пострадали несколько человек.

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