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Коллективный Запад готов выкачать весь CO2 из атмосферы?

Коллективный Запад готов выкачать весь CO2 из атмосферы?

В США запускают новый амбициозный проект, который по мнению многих специалистов носит откровенно антинаучный окрас.

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Комментарии
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Sergey Ivanov
И после всего этого у кого- то возникает вопрос «Почему мы до сих пор не встретили инопланетный разум?» Да потому, что человечество сходит с ума раньше, чем встречает собратьев по разуму!
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4 час.
SI
Sergey Ivanov
Пусть коллективный Запад выкачивает углекислый газ из атмосферы. У меня идея покруче: Я собираюсь выкачивать кислород! А потом, когда вам всем станет нечем дышать- я открою сеть кислородных кафе и буду продавать кислород! По глотку!
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4 час.

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