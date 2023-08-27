В США запускают новый амбициозный проект, который по мнению многих специалистов носит откровенно антинаучный окрас.
Коллективный Запад готов выкачать весь CO2 из атмосферы?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergey Ivanov
И после всего этого у кого- то возникает вопрос «Почему мы до сих пор не встретили инопланетный разум?» Да потому, что человечество сходит с ума раньше, чем встречает собратьев по разуму!
Ответить
4 час.
SI
Sergey Ivanov
Пусть коллективный Запад выкачивает углекислый газ из атмосферы. У меня идея покруче: Я собираюсь выкачивать кислород! А потом, когда вам всем станет нечем дышать- я открою сеть кислородных кафе и буду продавать кислород! По глотку!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии