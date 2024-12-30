Байден: в Вашингтоне пройдет масштабное прощание с экс-президентом США Картером

В Вашингтоне пройдет масштабное прощание с 39-м президентом США Джимми Картером. Об этом заявил действующий глава государства Джо Байден в ходе своего выступления, видеозапись которого опубликована на YouTube-канале Белого дома.
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