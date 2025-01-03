Служба безопасности помешала полиции арестовать президента Юн Сок Ёля

протестующие мешают аресту президента Юн Сок Ёля, Фото: Imago/Chris JungОтстраненный от должности глава Южной Кореи Юн Сок Ёль уже несколько недель уклоняется от повесток в суд по делу о мятеже и злоупотреблении властью.