30 фотографий, которые станут бальзамом для израненной души перфекциониста

В нашем далеко не совершенном мире мы жаждем порядка, симметрии и идеальной тротуарной плитки. И если вам всего этого не хватает — на помощь придет сабреддит Oddly Satisfying, в котором много приятных глазу вещей, успокаивающих сердце и душу.