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В Уссурийске задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Узбекистана

В Уссурийске задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Узбекистана

В Уссурийске сотрудники полиции задержали 33-летнего гражданина Республики Узбекистан. Мужчина находится в международном розыске по каналам Интерпола по инициативе правоохранительных органов Республики Корея за побои, нанесенные сожительнице и своему ребенку, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

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