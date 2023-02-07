В Уссурийске задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Узбекистана

В Уссурийске сотрудники полиции задержали 33-летнего гражданина Республики Узбекистан. Мужчина находится в международном розыске по каналам Интерпола по инициативе правоохранительных органов Республики Корея за побои, нанесенные сожительнице и своему ребенку, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Популярные статьи
- Сотрудники МЧС России приняли участие в Параде Победы, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве
- В Московской области полицейские пресекли нарушения миграционного законодательства
- Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне специальной военной операции нанесли ракетные авиационные удары по противнику
Свежие комментарии