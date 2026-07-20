Казанның Комсомол күлендә полиция хезмәткәре суга батучы хатын-кызны коткарган

Казанның Комсомол күлендә полиция хезмәткәре аздан гына су төбенә китмәгән хатын-кызны коткарган. ТР буенча Эчке эшләр министрлыгы хәбәр иткәнчә, Казанда яшәүче 73 яшьлек хатын-кыз Комсомол күлендә ял иткән һәм аны аркылы йөзеп чыгарга булган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии