ООН: удар ВСУ по Wildberries могут квалифицировать как военное преступлупление

Если в ходе проверки будет установлено, что объект Wildberries не использовался в военных целях, атака может подпадать под признаки нарушения МГП На брифинге в Женеве представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан назвал украинские удары по складам компании Wildberries в Тамбовской и Московской областях военными преступлениями с точки зрения международного гуманитарного права, пишет агентство ТАСС.