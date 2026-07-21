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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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ООН: удар ВСУ по Wildberries могут квалифицировать как военное преступлупление

ООН: удар ВСУ по Wildberries могут квалифицировать как военное преступлупление

Если в ходе проверки будет установлено, что объект Wildberries не использовался в военных целях, атака может подпадать под признаки нарушения МГП На брифинге в Женеве представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан назвал украинские удары по складам компании Wildberries в Тамбовской и Московской областях военными преступлениями с точки зрения международного гуманитарного права, пишет агентство ТАСС.

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