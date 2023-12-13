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Парламентская газета

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Основания для отказа в компенсации оплаты ЖКУ предлагают уточнить

В Минстрое предлагают исключить возможность отказа гражданину в предоставлении компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг даже в случае выполнения им требований, предусмотренных Жилищным кодексом.

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