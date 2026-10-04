РЖД ждут прибавки. Зерно прорастает в ангарах. Украинский экспорт буксует на обходных путях. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было снижение экспорта зерна в 3,8 раза в сентябре, рост грузовых тарифов РЖД с 1 октября и переговоры России и Армении по реконструкции участков ЮКЖД.
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