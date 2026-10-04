Вгудок
ГЛАВНАЯЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вгудок

16 подписчиков

РЖД ждут прибавки. Зерно прорастает в ангарах. Украинский экспорт буксует на обходных путях. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

РЖД ждут прибавки. Зерно прорастает в ангарах. Украинский экспорт буксует на обходных путях. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было снижение экспорта зерна в 3,8 раза в сентябре, рост грузовых тарифов РЖД с 1 октября и переговоры России и Армении по реконструкции участков ЮКЖД.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым