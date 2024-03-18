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Русская весна

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Украина решила продлевать контракт с «Газпромом»

Украина решила продлевать контракт с «Газпромом»

Глава Минэнерго Украины заявил, что страна не будет продлевать после 31 декабря транзитный контракт.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Да очередной пердеж руководства хохляндии, чтоб не забыли.
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16 час.
ТМ
Татьяна Мартыненко
И не надо продлить этот контракт и трубы взорвать.
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15 час.
А
Алексей
В заголовке решила продлевать,в тексте решила не продлевать.Автор,когда списываешь,почитай хоть.😁😁😁
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14 час.

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