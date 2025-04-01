Район Коптево
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Район Коптево

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Свежие комментарии

  • Юрий анин
    А чего странного все налоги в России идут в Москву, поэтому там возможны и реновация...и все дороги и кольца...а в Бо...Собянин: С начала...

На площадке в Коптеве социальный театр представит «Обыкновенное чудо»

В четверг, 3 апреля 2025 года на сцене Театра «Без вывески» на улице Зои и Александра Космодемьянских ребята из семейных центров столицы, ставшие актерами Социального подросткового театра-студии «Взлёт», сыграют спектакль по пьесе-притче Евгения Шварца «Обыкновенное чудо».

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