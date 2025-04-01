На площадке в Коптеве социальный театр представит «Обыкновенное чудо»

В четверг, 3 апреля 2025 года на сцене Театра «Без вывески» на улице Зои и Александра Космодемьянских ребята из семейных центров столицы, ставшие актерами Социального подросткового театра-студии «Взлёт», сыграют спектакль по пьесе-притче Евгения Шварца «Обыкновенное чудо».