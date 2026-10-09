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Царьград

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Сергей Игнатов назвал лучшие новые кроссоверы до 2,5 млн рублей

Сергей Игнатов назвал лучшие новые кроссоверы до 2,5 млн рублей

Сергей Игнатов из Авто.ру представил рейтинг лучших кроссоверов до 2,5 млн рублей. Лидером стал Haval Jolion.

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