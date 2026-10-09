Сергей Игнатов назвал лучшие новые кроссоверы до 2,5 млн рублей

Сергей Игнатов из Авто.ру представил рейтинг лучших кроссоверов до 2,5 млн рублей. Лидером стал Haval Jolion.
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Из всех что тут есть, самый оптимальный вариант jaecoo, это при том, что его ещё начали в РФ собирать, да и внешне он приятнее выглядит