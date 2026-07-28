Новости внутренней и внешней политики в России

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью порталу Arctic.ru заявил, что призывы Соединенных Штатов и европейских стран к формированию азиатского аналога НАТО несут деструктивный потенциал для региона.