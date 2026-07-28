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Руденко: азиатский аналог НАТО несет угрозу региону

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью порталу Arctic.ru заявил, что призывы Соединенных Штатов и европейских стран к формированию азиатского аналога НАТО несут деструктивный потенциал для региона.

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