Руденко: азиатский аналог НАТО несет угрозу региону

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью порталу Arctic.ru заявил, что призывы Соединенных Штатов и европейских стран к формированию азиатского аналога НАТО несут деструктивный потенциал для региона.
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