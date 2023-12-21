Россия угрожает датским островам? Захарова разоблачила ложь Запада одним фактом

МИД России прокомментировал обвинения в адрес России в западной прессе по поводу Фарерских островов.Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала очередной появившийся на Западе фейк – на этот раз по поводу Фарерских островов.
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