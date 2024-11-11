Как Xiaomi меняет индустрию мобильной фотографии

Остались далеко в прошлом времена, когда фотофлагманы были исключительным явлением среди мобильных устройств: сегодня практически каждый новый смартфон среднего и верхнего ценового сегмента может похвастаться неплохой оптикой и современными сенсорами, а также сбалансированным набором остальных характеристик.