В Приуральском районе осудили водителя КамАЗа, задавившего коллегу

В Приуральском районе вынесли приговор водителю спецтехники, насмерть задавившему коллегу КамАЗом. Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии