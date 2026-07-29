России им мало. Мерц готовит Германию к конфронтации с Китаем

Немецкие чиновники тайно работают над выявлением уязвимостей в экономике Китая, которыми можно было бы воспользоваться, если Европейский союз окажется втянут в торговое противостояние со второй экономикой мира.
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