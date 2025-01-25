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Shot: Неизвестный поджёг три ресторана на центральной улице Краснодара

Shot: Неизвестный поджёг три ресторана на центральной улице Краснодара

Местные жители рассказали о трех масштабным пожарах в течение часа в трех ресторанах Краснодара вечером в субботу 26 января, передает Shot.

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