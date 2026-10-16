Приём заявок на последний в 2026 году поток программы «Патриоты» для ветеранов СВО и их родственников стартовал в Свердловской области — обучение начнётся 26 октября, а 3 декабря участники защитят бизнес-проекты.
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