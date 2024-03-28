Al-Jazeera: бойцы ЦАХАЛ убили двух палестинцев и закопали их бульдозером

REUTERS/Ammar Awad Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) убили двух безоружных палестинцев, пытавшихся вернуться на север сектора Газа, после чего бульдозером закопали их тела среди обломков зданий.
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