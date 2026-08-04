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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шлейхер о победе в паре с Терновым на ЧЕ: «Суммой довольны, с ней можно бороться на мире и Олимпиаде»

Российский прыгун в воду Никита Шлейхер прокомментировал победу на чемпионате Европы в Париже в паре с Русланом Терновым.

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