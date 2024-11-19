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Создали капкан для приверженцев антимайдана: Зачем Киев убил людей в Одессе в 2014 году

Создали капкан для приверженцев антимайдана: Зачем Киев убил людей в Одессе в 2014 году

Экс-сотрудник СБУ рассказал, зачем Киев устроил убийство в Одессе десять лет назад.Киевский режим устроил убийство в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, чтобы запугать несогласных.

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