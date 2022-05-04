ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 мая 2022 года

Энергия дня на четвёртое число пятого месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1095 =Войны развязывает человеческая порочность, а останавливает человеческаясамоотверженность =Вот источник всех ваших бед – неправильные Законы Бытия, или, лучше сказать, отсутствие их на Земле =Все решения и все ответы - внутри! Только через внутреннее решается глобальное, масштабное внешнее =В физическом Мире Божественная Энергия разделена на два вида Энергии - это инь и ян (женскую и мужскую) =Главное, избавляйтесь от старого: ничто новое, ценное не придёт в нашу Жизнь, пока в ней нет свободного места =Единственная вещь, остающаяся неизменной - это Истина.