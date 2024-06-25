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Кровавая вылазка террористов, унёсшая жизни 15 полицейских и пяти мирных жителей– сращивание коррумпированных чиновников с вооружёнными исламскими радикалами.

Кровавая вылазка террористов, унёсшая жизни 15 полицейских и пяти мирных жителей– сращивание коррумпированных чиновников с вооружёнными исламскими радикалами.

АТАКА ПЛАНИРОВАЛАСЬ В ДРУГОМ НАПРАВЛЕНИИ: ДАГЕСТАНСКИЙ БУНТ МАЖОРОВ ПРЕВРАТИЛСЯ В ТЕРАКТ Кровавая вылазка террористов, унёсшая жизни 15 полицейских и пяти мирных жителей (включая настоятеля православного храма), обнажила проблему, на которую долгое время предпочитали закрывать глаза, – сращивание коррумпированных чиновников с вооружёнными исламскими радикалами.

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