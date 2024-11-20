Глава МИД Венесуэлы высмеял заявление Блинкена о признании Гонсалеса президентом

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил 20 ноября, что госсекретарь США Энтони Блинкен выставил себя на посмешище словами о признании бывшего кандидата в президенты боливарианской республики Эдмундо Гонсалеса.
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