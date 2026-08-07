Транспортные полицейские Оренбургской области совместно с представителями «Движения первых» присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка»

Сотрудники Оренбургского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с активистами «Движения первых» провели утреннюю зарядку в детском оздоровительном лагере «Березки» в рамках акции «Зарядка со стражем порядка».
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