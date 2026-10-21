На сорок втором этаже башни «Федерация» дождь не падал сверху вниз — он висел за панорамным стеклом неподвижной серой взвесью, в которой тонули огни Кутузовского проспекта и желтые нитки вечерних пробок на Третьем кольце.
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