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Зарема Салихова: «Тедеско вывел Бельгию на Евро без де Брюйне. С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие желтые. Кто там про примитивный футбол рассказывал?»

Зарема Салихова: «Тедеско вывел Бельгию на Евро без де Брюйне. С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие желтые. Кто там про примитивный футбол рассказывал?»

Бывший главный тренер «Спартака» вывел бельгийскую команду на Евро-2024. Сборная занимает 1-е место в отборочной группе, набрав 16 очков после 6 туров.

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