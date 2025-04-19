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Литва решила укрепить Сувалкский коридор, «опасаясь атаки со стороны России»

Литва решила укрепить Сувалкский коридор, «опасаясь атаки со стороны России»

Западная пресса раз за разом реанимирует «страшилку» НАТО о «возможном нападении России» на так называемый Сувалкский коридор.

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